Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen “Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Becerilerin Geliştirilmesi” projesi kapsamında eğitimler başladı.

25 teknik öğretmenin katılımıyla 25-26-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim programı, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yoğun bir ilgiyle sürdürülüyor.

Proje ile Milli Eğitim Bakanlığının dijitalleşme ve yapay zeka odaklı politikaları doğrultusunda mesleki eğitimin niteliğini artırmak, öğretmenlerin dijital becerilerini güçlendirmek ve öğrencilerin çağın üretim teknolojilerine hazırlanmasını sağlamak hedefleniyor.

Programın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Koordinatörü Sayın Tuğba Purtul Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Cihan Türkmen ve OKA Uzmanı Muzaffer Ammar Sakallı katıldı.

Açılış konuşmalarında söz alan OKA Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kalkınmayı güçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri içerisinde her zaman yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurgulayarak, mesleki eğitim alanında yapılan çalışmaları her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da dijital ikiz teknolojisinin mesleki eğitimde büyük bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda, mesleki eğitimi sadece klasik bir sistem olmaktan çıkarıp, dijital çağa uyumlu, üretim odaklı ve teknolojik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu projeyle, öğretmenlerimiz hem sektörel gelişmeleri takip edecek bilgiye hem de öğrencilere bu becerileri kazandıracak donanıma sahip olacaklardır.”

Eğitimlerde, dijital ikiz teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonu, yapay zeka tabanlı analiz yöntemleri, veri ile yönetim ve sanal eğitim ortamlarının tasarımı gibi konulara odaklanılıyor.

Sektör uzmanlarının katkılarıyla uygulamalı biçimde yürütülen program, öğretmenlerin teknik donanımını artırmanın yanı sıra okul-sanayi entegrasyonunu da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, son yıllarda yürüttüğü mesleki eğitim odaklı projeler ile büyük bir başarı grafiği ortaya koymuştur. Öğrenci ve öğretmen eğitimlerinden sektörle yapılan iş birliklerine, ulusal ve uluslararası hibe projelerinden atölye ve altyapı yatırımlarına kadar çok sayıda yenilikçi çalışma ile mesleki eğitimin niteliğini yükseltmiş, Türkiye genelinde örnek gösterilen uygulamalara imza atmıştır. “Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Beceriler” projesi de bu vizyonun devamı niteliğindedir.

Proje ile birlikte Çorum, mesleki eğitimde dijital dönüşüm sürecinde bölgesel bir merkez olma yolunda önemli bir adım atarken, eğitim sonunda öğretmenlerin kendi kurumlarında öğrencilere yönelik dijital ikiz uygulamaları geliştirmeleri planlanıyor.