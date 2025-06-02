Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Çorum Okuyor” projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri arasında kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle hediyeleri takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninden konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar; “500’e yakın öğrencimizin katılımıyla sağladığımız Çorum Okuyor’ projesinde öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimizi ve tüm halkımızı kitapların büyülü dünyasında buluşturduk. Çünkü biz biliyoruz ki okuma alışkanlığı küçük yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder.” dedi

Proje Koordinatörü Ayhan Koçak ise projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar olmak üzere herkese teşekkür ederek, yarışmada derece yapan öğrencileri tebrik etti.

Program kapsamında 2.sınıflar arasında birinci olan Tarık Ayhan Başal, 3.sınıflar arasında birinci olan Elif Elvan Eğinci, 4.sınıflar arasında Zehra Kalender, 5.sınıflar arasında Kaan Özdem, 6.sınıflar arasında Nazlı Deren Bulut ve 7.sınıflar arasında Taha Soysal bisiklet ödülünü Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve yazar Sin Eren takdim etti.

Program 2,3,4,5,6 ve 7 sınıflar arasında derece yapan diğer öğrencilere hediyelerinin takdimi ile sona erdi.