İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından Genç Ar-Ge Çorum Robofest Robot Yarışması düzenlenecek.

Teknolojiye ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencilerini bir araya getirecek olan yarışma 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Atatürk Spor Salonunda yapılacak.

Yarışmada, öğrenciler kendi tasarladıkları ve programladıkları robotlarla kıyasıya mücadele edecek.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı, problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yarışmaya, Çorum genelindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde kuracakları takımlarla katılabilecek.

Son başvuru tarihinin 30 Nisan 2025 Çarşamba olduğu yarışmaya katılmak isteyen takımların, başvurularını bu tarihe kadar tamamlaması gerekiyor.

Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna, Çorum Ar-Ge Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan www.corumarge.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.