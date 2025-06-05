İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için başlattığı çalışmayla, vatandaşların güzergâhlarındaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını görebileceği bir internet sayfası hazırladı.

BAKANLIK SAYILARI AÇIKLADI

Hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor. Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre; Çorum'da 6 adet radarlı, 6 adet radarsız trafik uygulaması bulunuyor. Ankara-Çorum arasında 52, İstanbul-Çorum arasında 104, İzmir-Çorum arasında ise 141 radar uygulaması yer alıyor.