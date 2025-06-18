Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 217 bin 245 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum'da 97 bin 499 otomobil, 2 bin 517 minibüs, bin 26 otobüs, 25 bin 317 kamyonet, 6 bin 129 kamyon, 36 bin 278 motosiklet, 47 bin 870 traktör olmak üzere 217 bin 245 araç bulunuyor.

Türkiye'de Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bölgede Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 511 bin 657,

Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 243 321 oldu. Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 157 482 oldu.