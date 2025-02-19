Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı.

Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı yılın ilk ayında geçen yıla oranla yüzde 0,36 artış gösterdi.

Türkiye’de ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %62,9'unu otomobil, %16,7'sini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %2,3'ünü kamyon, %1,9'unu traktör, %1,0'ını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %13,3 artarken motosiklette %70,8, traktörde %57,7, özel amaçlı taşıtta %43,5, minibüste %12,7, kamyonda %5,5, otomobilde %4,1 ve otobüste %3,6 azaldı.

2024 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısının 212 bin 401 olduğu Çorum’da ise yılın ilk ayında bu sayı yüzde 0,36 artışla 213 bin 176’ya yükseldi.

Araçların sınıfına göre dağılımı ise şöyle oldu:

“Otomobil 95 bin 999, minibüs 2 bin 491, otobüs 1034, kamyonet 25 bin 121, kamyon 6 bin 157, motosiklet 34 bin 138, özel amaçlı 507, traktör 47 bin 729.”

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayında Samsun’da 499 bin 649, Tokat’ta 237 bin 895, Amasya’da ise 153 bin 965 oldu.