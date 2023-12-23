Çorum'da bir bağ evinde düzenlenen operasyonda 876 kg el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü A.T. isimli şahsın bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine bağ evine yapılan operasyonda 16 litrelik kısmı satışa hazır paketlenmiş olmak üzere toplam 876 kg el yapımı alkollü içki ele geçirilerek imha edildi.

KOM Şube Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini açıkladı.