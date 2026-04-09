Çorum 'un Osmancık ilçesinde kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetimde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 563 ürüne el konuldu.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce ilçedeki kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

İlgili mevzuatlar çerçevesinde incelenen kuaför ve güzellik merkezlerinde ayrıca kullanılan malzemeler de denetlendi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 563 saç boyası, makyaj malzemesi ve kişisel bakım ürününe zabıta ekiplerince el konuldu.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurdukları belirlenen işletmeler hakkında cezai işlem uygulanması için Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.