Çorum’da, 21 Ocak 2025 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan başvuruda, bir vatandaş tarlasında çalışırken traktörünün çalındığını bildirdi.

Başvuru üzerine Çorum İl Jandarma Komutanlığı hemen JASAT Dedektifleri ve Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini bölgeye sevk etti. Ekipler, olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, başvuruda bulunan kişinin ifadelerinde çelişkiler olduğu ve çalındığı iddia edilen traktörün, bildirilen alana hiç gelmediği tespit edildi.

Kırsalda gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyeti sonucunda, traktörün aslında başvuru sahibinin açtığı bir çukura gömülerek saklandığı ortaya çıktı.

Yalan beyanda bulunan ve olayla ilgili yanlış bilgi veren A.M. adlı şahıs, “Suç Uydurma” suçundan gözaltına alındı.