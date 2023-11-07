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Çorum’da 5 fabrikası ile yüksek teknoloji ve üretim gücüyle Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren İSVEA fabrikası bin 50 kişiye istihdam sağlıyor.

Türk seramik sektörünün önde gelen kuruluşlarından Ece Holding’in 2013’de satın aldığı Isvea, 2016’da üretim faaliyetlerinin tamamını Çorum’da gerçekleştirmeye başladı.

Gelişmiş pazarlar ağırlıklı dünyanın en çok tercih edilen markaları arasında yer alan İsvea’nın Çorum’da ayrı kategorilerde üretim yapan 5 tesisinde bin 50 çalışan hizmet üretiyor.

Ekonomi dergisine konuşan İsvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; “Türk seramik sektörünün fiyat avantajlarının yanı sıra farklı konu başlıklardaki rekabet üstünlüğü ile uluslarararası pazarlarda ilerlemesi gerektiğine işaret eden İsvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Bizim büyük emek verdiğimiz İsvea markamız ile yüksek fiyat düzeyindeki pazarlara daha çok ulaşmak istiyoruz. İsvea’da kurduğumuz yapı buna çok müsait. Kalitemiz, tasarım gücümüz, sürdürülebilirlik temelindeki çevre dostu üretim yapımızla yüksek ürün gruplarında hizmet veriyoruz. Sektörümüzde fi yattan ziyade daha çok en iyi tasarım ve kalite gücümüzle, fonksiyonel, çevreci ürünlerimizle bu konularda beklenti içerisinde olan talebe yanıt vereceğiz” dedi.

YERLİLİK ORANIMIZ %82 İLE REKORDUR

Çenesiz, Türkiye’nin yerli girdi ile çalışan en önemli endüstri olduklarının altını çizerek “Sektörümüzün yerlilik oranı yüzde 82. Yani 100 birim ihracat gelirimizin, 82 birimi yurt içinde kalıyor. Yalnızca enerji, bazı çok özel tedarik ürünlerimiz o da yüzde 12’lik bir orandır, yurt dışından geliyor. Sektörümüzün değerli sanayicileri, yüksek seviyeli, rekor noktadaki yerlilik rasyomuzu kaybetmemek için çalışıyor” dedi.

ÇORUM’DA 5 AYRI ÜRETİM TESİSİNDE BİN 50 KİŞİ İSTİHDAM EDİYORUZ

İsvea, İtalya’nın en köklü kuruluşlarından. 1962’de Roma/ St. Esagno Del Sangra’da Angelucci Ailesi tarafından kuruldu. Ece Holding yapılanmasından sonra üretimini etap etap Çorum’a kaydırdı. Bugün Çorum’da 5 fabrikası ile yüksek teknoloji ve üretim gücüyle faaliyet yürütüyor. Çenesiz, “Vitrifiye seramik, büyük ebatlı duş ve evye ürünleri, banyo mobilyaları, gömme rezervuar ve plastik klozet ve aksesuarları alanındaki 5 tesisimizde toplam bin 50 kişi istihdam ediyoruz. Ece’nin toplam çalışan sayısı da bin 500’ü buluyor” diye konuştu.