TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er’le yola devam kararı aldı.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Taraftarlarımıza 2 sene önce bir sözümüz vardı. 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig ve Avrupa. Çok şükür 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarak o misyonu tamamladık ve 1. Lig'e de adım attık. Verdiğimiz sözün yarısını yerine getirdik" dedi.

Teknik Direktör Mustafa Er ile de yola devam edeceklerini belirten Çelik "Transfer sezonunda hocamıza tamamlanmış bir kadro vereceğiz" diye konuştu.