Çorumlu işadamı Levent Öztekin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) Başkanlığına seçildi.

Sun-Ka Kağıt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve şirket ortağı olan Öztekin, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkıyor.

2018 yılında OMKO Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığı görevini, 2022–2026 döneminde Başkan Yardımcısı olarak sürdüren Öztekin, son gerçekleştirilen seçimler sonucunda Birlik Başkanlığı görevine getirildi.

2010 yılından bu yana İhracatçılar Birliği bünyesinde aktif görev üstlenen Öztekin, yurt içi ve yurt dışı temaslarıyla sektörün gelişimine katkı sağlıyor.

Hâlihazırda 52 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Öztekin, bu başarıyı Çorum’dan uluslararası pazarlara taşımaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Levent Öztekin, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başta görevi devraldığım kıymetli Tahsin Ata’ya, tüm Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimize ve OAİB çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.