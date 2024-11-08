Çorum’da bu yıl ilk defa düzenlenen 1. Çorum Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri Tarım Alet Ekipmanları ve Pazarlama Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TSO Fuar Alanında 7-10 Kasım tarihleri arasında açık olacak fuar, ceviz yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren üreticileri, teknoloji sağlayıcılarını ve tarım meraklılarını bir araya getiriyor.

Fuarın açılışına Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ilçe belediye başkanları, tarımla uğraşan STK’lar, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin; "Ülkemizin ve bölgemizin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan ve tarım sektörüne büyük katkı sunan Ceviz Fuarının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Tarımın sadece gıda ihtiyacını karşılamadığını, çevreden ekonomiye, çiftçi refahından toplumsal ilerlemeye kadar pek çok alanı etkilediğini ve yön verdiğini belirten Göktekin;

“İlimiz verimli toprakları, zengin florası ve iklim çeşitliliği sayesinde ülkemiz için kritik öneme sahip buğday, arpa, çeltik, tritikale, şekerpancarı ve ceviz gibi ürünlerde önemli bir potansiyele sahip olup un ve makarna üretiminde öne çıkmakta; özellikle bakliyat, unlu mamuller ve şekerleme ürünleri ile gıda sektöründe geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu ürünlerle ilimiz Türkiye’de tarımsal ihracatta 31. sırada yer almakta olup 75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. 2024 yılı ilk 9 ayında tarım ve hayvancılık sektöründe yaklaşık 12 milyon dolar; gıda ürünleri ve içecek sektöründe yaklaşık 52 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında dünyada 2,7 milyon ceviz üretimi gerçekleştirilmiş olup üretim ve ekim alanında Çin Halk Cumhuriyeti 1. sırada bulunmaktadır. Ülkemiz ise ceviz üretiminde dünyada 360.000 ton ile 6. sırada yer almaktadır. Bizler çeşitli projeler ile sağlık için eşsiz yararları olan ceviz üretiminin arttırılması; istikrarlı gıda arzı talebini karşılanmasını amaçlamaktayız. Bundan sonra da devletimizin verdiği teşvikler değerli çiftçilerimizin emekleriyle buluşmaya devam edecek, üretimimiz artarak devam edecektir. Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz Ceviz Fuarı’nın ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." İfadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri fuarı gezerek, fuarda yer alan tarım makineleri ve ekipmanları ile ilgili bilgi aldı. Fuarda çiftçiler için birçok yeni teknoloji ve uygulama tanıtılıyor. Traktörlerden, hasat makinelerine ve tarımda kullanılan el aletlerine kadar birçok ekipmanın yer aldığı fuar, 10 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.