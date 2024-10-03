Oğuzlar'ın 1450 rakımlı Tekke Dağı'na, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Ağustos 2024'de yamaç paraşütü için 'Uçuş Tescili Belgesi' verildi.

İLK YAMAÇ PARAŞÜTÜ FESTİVALİ 5 EKİM'DE

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin tescilin verilmesinden dolayı ilk yamaç paraşütü festivalinin 5 Ekim 2024 Cumartesi günü Tekke Yaylası'nda Yayla şenlikleri yapılacağını bildirdi.

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PARAŞÜTÇÜLER OBRUK BARAJI'NA İNECEK

Belirlenen 2 atlama noktasından havalanan paraşütçüler, Obruk Barajı kenarındaki alana inecekler.

Başkan Cebeci, doğa severleri Oğuzlar İlçesi Tekke Dağı'na davet etti.

Editör: Çorum Hakimiyet