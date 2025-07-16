Çorum'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 62 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.
21 Temmuz 2025’te başlayacak ve 30 Nisan 2026 tarihinde sona erecek TYP için kura çekimi Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.
İsmi çıkan vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.
İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;
Çorum merkez; İsmet Alptuğ Yıldırım, Yunus Bozkurt, Mehmet Yaşar Yücel, Furkan Yazıcı, Ufuk Yasin Başar, Mehmet Kaleli, Merve Öksüz, Rüveyde Koçak, Leyla Bulut, Kerime Kablan, Sümeyra Cebe, Tuğba Uzun, Merve Türkoğlu, Güldane Civelek, Dilek Demir, Elif Yalçın, Hatice Tokmak, Ebru Aylar, Şeyma Akyol, Yeşim Batak, Medine Tutuş, Hamide Nur Atlı, Zeliha Şahin, İrem Şahin, İnci Demirel
Alaca; Gökhan Çağlar, Fatih Başak, Emre Taşdan, Sümeyra Gül, Emriye Büşra Acar,
Bayat; Mahir Ergün, Ruhiye Danlı
Dodurga; Arif Kaya, İrem Türkoğlu, Zeynep Bozkurt
İskilip; Hasan Kuyulu, Mustafa Sefa Karataş, Tugay Karaköse, Nigar Karaca, Songül Aynaca
Laçin; Burak Keçeci, Ayşe Nur Çam
Mecitözü; Burcu Gülcan, Aysel Danacı
Oğuzlar; Reyhan Kula, Aslı Çopur
Ortaköy; Fatih Han Başaran, Bülent Cebeci
Osmancık; Emrah Göker, Enes Arslan, Nuri Kuşkayası, Aynur Kargı, Nurgül Yelli
Sungurlu; Yusuf Tanrıkol, Anıl Berk, Adem Belge, Şükran Yalçın, Hacer Kuzan
Uğurludağ; Emre Bıdak, Emine Karaer