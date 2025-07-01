İskilip’e bağlı Kuzköy’de şap hastalığına rastlandı.

İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köy karantinaya alındı.

Kuzköy muhtarlığından yapılan açıklamada, “Köyümüzde şap hastalığı vakalarının görülmesi sebebiyle, İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köyümüz karantina altına alınmış. Köy içinde ve dışında hayvan otlatmak yasaktır. Hayvanların köy dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır. Hayvan alım-satımı ve hareketi durdurulmuştur. Karantina kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık ve iş birliği beklenmektedir. Hayvan sağlığı ve köyümüzün güvenliği için alınan bu kararlar zorunludur” ifadelerine yer verildi.