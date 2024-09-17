Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde başarı ile devam eden Mûsiki Bölümü’nün 2024 yılı 2. Yetenek Seçme Sınavı 19 Eylül Perşembe günü yapılacak.
Şehit Erol Olçok AİHL, mûsiki alanındaki yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilerine imkânlar sunmaya devam ediyor.
Program ile öğrencilere Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği ağırlıklı eğitim veriliyor.
Çift dal mezuniyet imkânı sunan bölüme müzik sever 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin başvuru yapabilecekleri ifade edildi.
Editör: Çorum Hakimiyet