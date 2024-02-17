Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği çekimlerinin Çorum'da yapıldığı “Efsane” adlı film Lonra’da vizyona girdi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ve İstanbul'da galası yapılan filme ilgi büyük.

Film bu haftada İngiltere'nin başkenti Londra'da vizyona girdi.

Çekimleri Çorum’da gerçekleştirilen film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını konu ediniyor. Komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle:

“Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler.

Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır.

Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir…