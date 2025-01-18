İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 ilde 2 haftadır Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden “Kıskaç-35” operasyonlarımızda 47 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 33’ü tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 ilde 2 haftadır Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden “Kıskaç-35” operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 33’ü tutuklandığını, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini kaydetti.

"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."