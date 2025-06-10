Çorum'un Alaca ilçesine ineklerinden süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, 8 Haziran'da Alaca ilçesi Yüksekyayla köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki A.C. isimli vatandaş, evinin ahırında bulunan ineklerini süt sağma makinesiyle sağmak istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapılan vatandaş ağır yaralandı.

Aile bireyleri kendi imkanlarıyla akıma kapılan vatandaşı Boğazkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.