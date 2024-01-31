İŞKUR İl Müdürlüğü, Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulayacak.

30.01.2024 tarihinde imzalanan protokole göre Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğünde toplam 5 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek.

19.02.2024 tarihinde başlayacak olan program 19.08.2024 tarihinde sona erecek. Başvuruların, 05.02.2024 – 09.02.2024 tarih aralığında alınacağı programda, katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre Noter Kurası yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekilişi 14 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve İŞKUR’un sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak. Sonuç listeleri, kura çekilişinin ardından İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyenlerin 9 Şubat 2024 Cuma günü saat 23.59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler ?İş arayan ? Toplum Yararına Programlar?TYP Başvuru” kısmından program numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda sorun yaşayanlar İŞKUR İl Müdürlüğü personelinden başvuru için yardım talep edebilecekler.

TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamladıkları için yeni programlara başvuru yapamayacaklar.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilecek. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamayacak. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmıyor.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamayacak.

Programa başvuru şartları ise şunlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), emekli ve malul aylığı almamak, iş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir, son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek5. Kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.