İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere safran üretiminin tanıtılması, kadın çiftçilerin üretime aktif katılım sağlaması, üreticilere geleneksel tarımın yanında alternatif ürünleri tanıtmak, yerel ekonomiye yüksek katma değerli ürün kazandırmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi sayesinde üreticilerin tarımsal gelirlerini artırmak, bölgede yeni üretim modellerinin ve üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla Çorum’da safran üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

300 YILLIK KULLANIM ALANI

Safran, yüzyıllardan beri halk arasında kullanılan bir bitki olarak biliniyor ve birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Tarihsel olarak, bu bitkinin, 3000 yıldır süregelen kullanım alanları gıda endüstrisinde ve boyacılıkta ön plana çıkmış olsa da, hem geleneksel kullanımı incelediğinde hem de klinik deneyler göz önünde bulundurulduğunda, çok daha önemli etki ve kullanım alanlarına sahip olduğu görülüyor.

DÜNYANIN EN PAHALI BİTKİSİ

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor. Baharat ve renklendiriciden, içecekten, cilt bakım ürünlerine, parfümeriden, ilaç ve sağlığa kadar çok farklı alanlarda kullanımı sayesinde yüksek talep gören bu ürünün endüstriyel üretimi oldukça önemli ve aynı zamanda yüksek ticari ve katma değere sahip.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin “Hem kırsal kalkınmayı desteklemek, hem de ilimizin tarımsal çeşitliliğini artırmak için safran üretiminin teşvik edilmesi, ilimiz tarımsal ve ekonomik geleceği açısından stratejik bir adım olacaktır. Çiftçilerimizin safran üretimi ile 2. Yıldan itibaren dekara düşen girdi maliyetinin azalması ile birlikte gideri azalacak, geliri ve dolayısıyla da karlılığı artacaktır.” dedi.