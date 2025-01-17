Çorum 'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 493 okulda 86 bin 536 öğrenci ve 7 bin 417 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Öğrenciler karnelerini okullarda düzenlenen törenlerle aldı.

Vali Ali Çalgan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Okulda sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, daha sonra öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

Çalgan, öğrencilere tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törenin ardından öğrenciler okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okuyarak eğitim yarı yılını sonlandırdı.