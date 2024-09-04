Çorum’da İŞKUR-İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara 770 kişi alınacak.

Program kapsamında il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen il genelindeki okullarda, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 10 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şekilde çalışacak.

Program 09 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sonlanacak.

Başvurular 03 Eylül – 07 Eylül tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre Noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Kura çekilişi 08 Eylül Pazar günü saat 14:00'te il Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Program, 09 Eylül – 06 Ekim tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Katılımcılar İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 566,73-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek. Ayrıca yine IŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve

meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacak. (Emekliliğe yönelik sigorta primi kapsamında değildir).

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyenler 07 Eylül Cumartesi günü saat 23:59'a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve iŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra "Online işlemler-İş arayan -İşgücü Uyum Programı -IUP Ara" kısmından program numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğü personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fili gün programdan yararlanabilecek.

Programlara başvuru şartları:

1-İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

2-18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

3- Emekli ve malul aylığı almamak, İş göremezlik ödeneği alanlar İUP a katılabilir

4- Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki

son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

5-Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak,

6- Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı kanunun 5'inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

7- Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

8- Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak).

9- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.