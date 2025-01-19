Çorum’da ormanlık alanda avcılar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

HIZIRDEDE KÖYÜ YAKINLARINDA

Olay, Merkez ilçesine bağlı Hızırdede Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda avlanan bir grup avcı, erkek cesedi ile karşılaştı. Avcılar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

YETİŞKİN ERKEK CESEDİ

Yetişkin bir erkeğe ait olan ceset üzerinde herhangi bir kesik ya da darp izi bulunamadığı öğrenildi. Donarak öldüğü değerlendirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ İNCELENİYOR

Cesedin kimliği ve kesin ölüm sebebi otopsi incelemesiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.