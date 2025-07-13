Çorum’da seyir halindeki bir otomobil, Haremi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay bugün öğle saatlerinde İskilip’ten Çorum istikametine gitmekte olan bir aracın motor bölümünden dumanlar çıkmasıyla başladı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin hemen ardından alevler yükselmeye başladı. Yangın, araç sahibinin müdahalesine rağmen kısa sürede tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.