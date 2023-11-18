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1. Amatör Küme’de ikinci haftada ikinci derbi maçı oynanacak.

Şampiyonluğun iki güçlü adayı Mimar Sinanspor ile Gülabibeyspor takımları yarın saat 14:00’da Devane sahasında karşılaşacaklar.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan iki takım ilk hafta maçlarını kazanarak sezona üçer puanla başladılar. Ligde ilk maçında sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Mimar Sinan güçlü rakibi Ulukavakspor’u 1-0 yenerek üç puanla başlamıştı.

Gülabibeyspor ise ilk maçında Kargıserispor önünde 2-0 galip gelmişti.

İlk hafta maçlarından üçer puanla ayrılan Gülabibeyspor ile Mimar Sinan Gençlikspor takımları ikinci haftada birbirleri ile zorlu maçta karşılaşacak.

Mimar Sinan’da ilk maçta kırmızı kart gören Bekir Can yarınki maçta forma giyemeyecek. Gülabibeyspor’da ise eksik futbolcu buhunmuyor.