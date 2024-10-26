Çorum Sanayi Siyesi 3. Cadde esnafları, sokak lambalarının 20 günden beri yanmadığını ve durumu YEDAŞ’a bildirdikleri halde çözüm bulunmadığını söyledi.

Daha önce yine aynı şikayetten başvuru yaptıklarını sorunun çözüldüğünü ancak yine elektriklerin gittiğini ve caddenin yeniden karanlığa büründüğünü belirten esnaflar, vatandaşların akşam olunca bu caddeden geçmeye korktuğunu, sorunun çözümü için YEDAŞ yetkililerine sürekli yazdıklarını ama bir çözüm bulamadıklarını aktardı.

Cadde esnafı, sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek; “Caddemizin aydınlatma lambaları 1 aydan fazla bir süredir yanmıyor. İlgili şirketin telefonunu her akşam arayıp arıza kaydı bırakmamıza rağmen hala tamir edilmedi. 15 gündür düzenli olarak her akşam 186 aranarak arıza kaydı bıraktığımız halde müdahale edilmedi. Yetkililerden sorunu çözmelerini talep ediyoruz” dediler.