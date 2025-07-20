Bugün öğle saatlerinde İskilip Hacıpiri Mahallesi Çorumluoğlu Sokak’ta bir eve giren vaşak, bahçedeki tavuklara saldırdı. Tavukları boğarak telef eden vaşak, mahallede paniğe neden oldu.

İskilipliyiz.com'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

F B I M G 1753026769491Ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalanan vaşak, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak türü, İskilip’te çok nadir görülüyor. Uzmanlar, vaşağın yerleşim yerine Koç Kayası yönünden geldiğini değerlendiriyor.

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Muhabir: Çorum Hakimiyet