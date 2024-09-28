Çorum İl Defterdarlığı, 2023 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı.

Açıklanan listeye göre, Çorum'un ayakkabı markası Greyder, 35 milyon 726 bin 927 TL tahakkuk ile Çorum’un 2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

Yılda 2 milyon çift ayakkabı üreterek dünyanın her yerine gönderen Türkiye'nin tescilli ilk ayakkabı markası Greyder, Çorum'da vergi rekortmeni oldu.

ISV SERAMİK 24 MİLYON LİRA İKİNCİ

Greyder'i 24 milyon lira tahakkuk ile ISV Sanıter Seramik Sanayi şirketi izledi.

Çorum İl Deftar Vekili Erkan Ciğer, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Çorum genelinde 3 bin 726 kurumlar vergisi mükellefiyeti tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 3 milyar 871 milyon 598 bin 364 TL matrah beyan edildiğini, beyan edilen bu tatar üzerinden 762 milyon 610 bin 274 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiğini açıkladı.

Ciğer, bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında %79, tahakkuk eden vergi toplamında %83 oranında artış gerçekleştiğini söyledi.