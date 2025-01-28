Olay, Alaca'ya bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinde yalnız yaşayan Kazım Güngör’e (84) yemek götürmek için gelen köy azası İrfan Bahadır, Güngör’ün evini yanmış halde buldu. Eve giren Güngör, yanmış bir insan cesedi ile karşılaştı.

Bahadır’ın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından evde bulunan ceset, alaca devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinde Cesedin köyde yalnız yaşayan Kazım Güngör’e ait olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, köy sakinlerinin kış mevsiminde ilçe merkezinde yaşadığı, Güngör’ün köyde yalnız olduğu öğrenildi. Köy azası İrfan Bahadır’ın zaman zaman Güngör’e yemek getirmek için köye geldiği ve en son 3 gün önce Güngör’ü gördüğü öğrenildi.