Dünyada sayılı, Türkiye’de ise ilk ve tek Entegre Küresel Barut Üretim Tesisi olarak faaliyet gösteren Sungurlu GoldForce Makine ve Kimya Tic. A.Ş., savunma sanayii sektörünün önemli kuruluşlarından Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) üyeleri arasına katıldı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren GoldForce, hafif ve ağır silah mühimmatları için sevk barutu üretimi gerçekleştiren tesisinde, yüksek teknoloji ve uluslararası standartlarda üretim yaparak savunma sanayiinin kritik ihtiyaçlarını karşılıyor. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bu üretim kapasitesiyle, Türkiye’nin savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı ve sektördeki yerli katkı oranını artırmayı hedefliyor.

Ahlatcı Holding bünyesinde hizmet veren GoldForce’un SASAD ailesine katılmasıyla birlikte, sektördeki iş birliği ve dayanışmanın güçleneceğini vurgulayan yetkililer, bu birlikteliğin hem sektörel sinerji hem de teknolojik kapasitenin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

SASAD yetkilileri, GoldForce’un üyeliğinin savunma sanayiine yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade ederek, ülkemizin yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti.