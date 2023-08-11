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Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat uçağın yüzde 85'i için 1.650 TL'ye; yüzde 15'i için 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Buna göre yüzde 80’inini Çorumlu yolcuların oluşturduğu Merzifon Havalimanı’ndan İstanbul’a uçmak 2559 lira oldu.

Yeni tarifeye göre hafta sonu dahil uçakta yer olmaması nedeni ile pazartesi günü bilet almak isteyenler 2 bin 500 lira ödeyecek. Diğer günler için ise uçak fiyatı doluluk oranına göre değişlik gösterecek. Uçağın yüzde 85'i dolana kadar fiyat 1 650 lira bu oranı aştıktan sonra ise fiyat 2 bin 500 lira olacak.

Çorum’dan İstanbul'a sefer yapan yolcu otobüsü firmalarına göre ise bilet fiyatları 700 lira ile 800 lira arasında değişiyor. Uçak biletlerine yapılan zamların ardından ise yolcu otobüsü bilet fiyatlarının güncellenmesi gündemde. Bilet fiyatlarının 1000 lirayı geçmesi bekleniyor.