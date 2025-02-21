Çorumlu P. Söz. Er Mustafa Uslu, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Mustafa USLU şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehidimizin Bayat'a bağlı Çukuröz köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.