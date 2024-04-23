Çorum'da 12 Eylül döneminde ülkücü camianın tanınan isimlerinden hemşehrimiz Yusuf Şahin'in oğlu Av. Fatih Mehmet Şahin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kızı Av. Melike Nur, görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

İstanbul Yeşilköy WOW Otel'de düzenlenen düğün merasimine: Türk Devletleri Teşkilatı Ak Sakallılar Heyet Başkanı ve Son Başbakan Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM MHP Grup Başkan Vekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Ankara Valisi Vasif Şahin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabakdere, bürokrasi, iş, sanat ve siyaset dünyasının temsilcilerinin yanı sıra, genç çiftin akraba ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Esenler İlçe Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kıydığı nikahın ardından Son Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak ile damadın babası Yusuf Şahin kısa birer konuşma yaptı. Genç çiftin duasını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı.