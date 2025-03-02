Emre Cami İmam-Hatibi Hafız Mustafa Gökmen'in oğlu Hafız Muhammed Emir Gökmen, TRT 1 ekranlarında izlenen Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda hafta birincisi seçildi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Muhammed Emir Gökmen, bugün saat 16:30’da TRT1'de yayınlanan Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda yarıştı.

Bekir Köse'nin sunduğu programda, jüri alanında uzman isimler Osman Eğin, Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu'ndan oluştu.

Programda başarılı bir tilavet sergileyen Muhammed Emir Gökmen, jüri üyeleri Osman Eğin ve Mehmet Ali Sarı'dan hem övgü dolu sözler hem de 100 tam puan alırken, yarışmanın müzisyen jürisi Halil Necipoğlu ise 97 puan takdir etti.

Programa katılan seyircilerin takdiri tıpkı jüri üyeleri Osman Eğin ve Mehmet Ali Sarı gibi 100 tam puan olunca genç hafızımız Muhammed Emir Gökmen, hafta birincisi olmayı başardı.

Muhammed Emir Gökmen, İmam Hatipler Arası Genç Sâdâ Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finaline katılma hakkı için mücadele ederken, Nisan ayında düzenlenecek Türkiye finalinde Çorum’u ve Karadeniz Bölgesi’ni temsil edecek.