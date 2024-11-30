Türkiye çorap sektörünün önde gelen isimlerinden NBG Çorap sahibi hemşehrimiz Nazım Bekmezci, Sungurlu’ya çorap fabrikası kuracak.

Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında

İş insanı Nazım Bekmezci, Organize Sanayi Bölgesi’ne kuracağı çorap fabrikası için çalışmalara başladı. 
Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ve iş insanlarından oluşan heyet, Nazım Bekmezci’nin sahip olduğu İstanbul’da bulunan NBG Çorap fabrikasını ziyaret ettiler. 
Bekmezci, fabrika hakkında bilgi verdiği Sungurlu heyetine ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 

Editör: Çorum Hakimiyet