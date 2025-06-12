Ermeni terör örgütü Asala’nın 28 Ocak 1982 yılında şehit ettiği Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Çorum’un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı Kemal Arıkan’ın ismi İskilip Belediyesi tarafından kapalı spor salonuna verildi.

İskilipli Şehit Diplomat Kemal Arıkan’ın ismi, 15 yıl sonra kapalı spor salonuna verilerek hak ettiği şekilde yaşatılmaya başlandı. Spor salonunun belediyeye devredilmesinin ardından Başkan İsmail Çizikci’nin talimatıyla tabelası asılan “Şehit Kemal Arıkan Spor Salonu”nda şimdi de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, salonun zamanla yıpranan iç bölümleri yenileniyor, duvar onarımları ve boyama işlemleri titizlikle yapılıyor. Hem estetik hem de kullanım açısından daha işlevsel bir yapıya kavuşturulması hedeflenen spor salonu, gençler ve sporcular için çok daha uygun hale getiriliyor.

İskilip Belediyesi, bir yandan şehidine vefasını gösterirken, diğer yandan ilçedeki spor altyapısını güçlendirmek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.