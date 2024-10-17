Hacı Köroğlu’nun sahibi olduğu HCK Köroğlu Tekstil Firması kalite ve başarı ödülü aldı.

Bu yıl 7. Uluslararası Kalite Ödülleri töreni İstanbul Crown Plaza Otelde düzenlendi.

İmalatı Sungurlu ve Adana’da olan HCK Köroğlu Tekstil, kalite ve başarılı firmalardan tekstil dalında ödül almaya hak kazandı.

Ödülü firma sahibi Hacı Köroğlu aldı. Hacı Köroğlu, firmasının ödülünü almaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, aldığı ödülünü mesai arkadaşları, ailesi ve kardeşleri adına aldığını belirtti.

Köroğlu, bu bağlamda her zaman Sungurlu’nun adını duyurmaya çalıştıklarını dile getirerek, alanlarında ilklere imza attıklarını söyledi.