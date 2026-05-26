Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi tarafından test üretimi tamamlanan Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Üretim Tesisi’nde hesaplı ekmek satışı başladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Üretim Tesisi’nde test üretimlerinin tamamlandığını ve Kurban Bayramı arefesi itibarıyla ekmek satışına başlandığını açıkladı.

Başkan Dere, seçim döneminde verdikleri sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda ilk etapta 10 ekmek büfesinde uygun fiyatlı satış yapılacağını ifade etti.

Günlük üretim kapasitesiyle dikkat çeken tesiste, ilk etapta 5 bin ekmeğin 10 TL satış fiyatıyla vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. Bayram sonrası oluşacak ihtiyaca göre üretimin artırılarak devam edeceği bildirildi.