Çorum 'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir araç, başka bir aracın üzerine çıktı.

Çorum -Ankara kara yolu Sungurlu ilçe girişinde Yusuf K. yönetimindeki 34 NHG 525 plakalı araç, Adem F. idaresindeki 06 CYJ 257 plakalı araç, Rahmi G. idaresindeki 19 LF 496 plakalı araç ve Can Polat A'nın kullandığı 06 CYM 608 plakalı araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle 19 LF 496 plakalı araç, 06 CYM 608 plakalı aracın üzerinde asılı kaldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 4 araçta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.