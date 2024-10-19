İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel nedeniyle bozulan Karahacip köyünün yollarında yapılan kilit taşı çalışmalarını inceledi.

AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan, İl Genel Meclisi Üyeleri Cemal Büzkaya ve Dursun Uzunca ile birlikte Karahacip köyünü ziyaret eden Temur, burada yapılan 3 bin metrekare kilit taşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köy muhtarı Abdullah Bardakçı ve müteahhit firma yetkilileri ile görüşen İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, daha sonra köy halkıyla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

“Halka hizmet Hakk’a hizmettir” şiarıyla durmadan, yorulmadan, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Temur, “Karahacip köyümüze yeni kilit taşı yollarımız hayırlı olsun, eksik yerlerimizi tamamlamaya ve Karahacip köyümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerin kırsalımıza ulaşmasında en büyük pay tabi ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devletimizdir. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Devletimiz var olsun” dedi.