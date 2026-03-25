IQAir tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre, Türkiye'de havası en kirli 3 il arasında Çorum'da yer aldı.

İsviçre merkezli hava kalitesi takip platformu IQAir tarafından hazırlanan rapor, oldukça dikkat çeken veriler ortaya koydu. 2025 yılında dünya genelindeki hava kirliliği seviyesinde endişelendiren veriler ortaya çıktı.

Rapora göre, havası en temiz il Kırşehir olarak gösterilirken, havası en kirli il ise Bursa olarak açıklandı.

Bursa'yı Çorum ve Kahramanmaraş izledi.

Diğer yandan raporda İstanbul, Antalya ve İzmir'in DSÖ'nün kriterini 3 ile 5 kat aştığı; Ankara'nın ise 2 ile 3 kat aştığı belirtildi.

Dünyanın en kirli 25 şehrinin ise Hindistan, Pakistan ve Çin'de bulunması dikkat çeken bir diğer detay oldu.