Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ÇOSİAD) 2025 yılının ilk toplantısını geniş katılımlı bir kahvaltı programıyla gerçekleştirdi.

Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile sanayici ve iş insanlarının katıldığı toplantıda, kamu ve özel sektör işbirliği vurgusu öne çıktı.

ÜRETİM DESTEKLENECEK

Toplantıya ÇOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül, Başkan Yardımcıları Onur Kalaycı, Bülent Özdoğan, Alattin Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katıldı. Toplantıda konuşan ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül, yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim, üniversite-sanayi iş birliği ve nitelikli insan kaynağı gibi başlıklarda yeni dönem hedeflerini anlattı.

Bülbül, KOBİ’lerin teknoloji odaklı üretimde desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

KAMUDAN DESTEK SÖZÜ

Çorum Valisi Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, yatırımcılara kamu desteğinin süreceğini belirterek, Çorum’un sanayi geleceğine yönelik işbirliğinin önemine dikkat çektiler.

Sanayi ve işadamlarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda ÇOSİAD’ın, 2025 yılı boyunca bölgesel iş birliklerini artırarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığı bildirildi.