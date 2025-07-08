Terörsüz Türkiye hedefi için artık geri sayıma geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da yer aldı.

Hafta sonu İmralı’ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Külliye’ye gitmeden önce DEM Genel Merkezinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Buldan ve Sancar daha sonra kısa bir açıklama yaptı.

DEM’den şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmeyi “tarihi” olarak nitelendiren Buldan, şehit olan 12 asker ile ilgili de mesaj vererek, “Gerçekten çok üzücü bir haber aldık. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın hayatını kaybetmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor” dedi.

Mithat Sancar da, “Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var” diye konuştu.

Silah bırakma takvimi

Heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan tarafından kabul edildi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Buldan ve Sancar, “Oldukça verimli ve güzel bir görüşme gerçekleşti. Her konu geniş çerçevede değerlendirildi. Masada en önemli başlık silahların bırakılması ve takvim oldu; süreç masaya yatırıldı ve komisyon gündemli bir görüşme oldu. Görüşmede bu silah bırakmanın nasıl işleyeceği, takvimin nasıl ilerleyeceği görüşüldü.

İstediğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettik”

Önemli başlıklardan biri de Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ye ilişkin komisyon kurulmasıydı. DEM heyeti olarak komisyonun kurulmasını ve yaz aylarında çalışmaya başlamasını istediğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettik” dedi.

Karşılıklı irade devam ediyor

Aynı şekilde DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada da “DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı” denildi.

Erdoğan'dan ne istediler?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği olduğu öğrenildi. Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri öğrenildi.