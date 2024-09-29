Gaziantep​'te jandarma​ ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda piyasa değeri 2 milyon 955 bin TL'lik sahte deterjan ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

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SAHTE MARKALI DETERJAN

Yapılan titiz planlama, takip ve istihbari çalışmalar sonucunda Şehitkamil​ ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiği tespit edilmesinin üzerine 1 şüpheli şahsa ait işyerine yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon 955 Bin TL olan 9 bin 850 kilo satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi.

Olay ile ilgili M.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.

Editör: İhlas Haber Ajansı