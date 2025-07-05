Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektörüne dair açıklama yaptı.

Tarım ve hayvancılığın sadece desteklemelerle yönetilemeyeceğini ve devletin üreticiyle birlikte olmasının gerektiğini belirten Nurullah Müstet, "Tarım ve hayvancılık, desteklemeye muhtaç bir sektör değildir. Devlet, üreticisiyle birlikte olmalı ve birlikte üretim yapmalıdır. Devlet köye dönmelidir" dedi.

Türkiye’de 2,5 milyon üretici olduğunu hatırlatan Nurullah Müstet, bu üreticilerin ürünlerinden kazanan 50 bin aracı sanayici ve perakendecinin bulunduğunu söyledi.

"Elde edilen 100 birim kârın %90’ı bu 50 bin kişi tarafından paylaşılırken, kalan %10’u 2,5 milyon üreticiye kalıyor. Son 10 yılda çiftçi sayısı 1 milyon azaldı. Devlet, kooperatiflerle üreticinin haklarını koruyarak, üretim maliyetlerini düşürmeli ve üreticinin sorunlarını çözmelidir” diyen Nurullah Müstet, sanayicilerin maliyetleri düşürmek için kooperatifler aracılığıyla üreticiden doğrudan mal alabileceklerini belirtti.

"Sanayici ürünü kooperatiften alarak gelecek hasada kadar kaça alacağını bilir, üretimine, Ar-Ge’sine ve ihracatına odaklanır ve böylece daha ucuza alayım hırsı ve gayreti biter” ifadelerini kullanan Müstet, “Böylece sanayiciler daha düzenli fiyatlarla mal alırken, üretim ve ihracat süreçleri daha verimli hale gelir” dedi.

Perakendecilerin haksız rekabetten ve şaibeli işlemlerden korunacağını belirten Müstet, "Kooperatifler aracılığıyla ürünler aracısız satılacak. Bu sayede fiyatlar düşer, gıda enflasyonu ortadan kalkar ve perakendeciler şaibe altında kalmaz" şeklinde belirtti.

Tarımın geleceğini belirleyecek olan eğitimin ve araştırma-geliştirmenin üniversitelerle işbirliği içinde yapılması gerektiğini belirten Müstet, "Tarım arazileri, besihaneler ve meralar üniversitelerimizin eğitim ve Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmeli. Gençlerimiz sahada eğitim almalı ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu iş gücü üniversiteler aracılığıyla planlanmalıdır" dedi.

Gençlerin tarım sektöründe önemli bir yer edinmesi gerektiğine dikkat çeken Müstet, "Tarımda üretim artırılırsa, köyler yeniden canlanır. Gençlerimiz, gerçek eğitim alarak köyde kalacak ve şehre göç etmeyecek. Devlet köye dönmeli ve gençler için bu fırsatları yaratmalıyız" şeklinde kaydetti.

Kooperatiflerin devlet denetiminde şeffaf bir şekilde işlemesi gerektiğini ifade eden Müstet, "Kooperatifler, üreticinin menfaatini koruyarak çalışmalı ve devletin denetimiyle işlerini yürütmelidir. Üretim maliyetleri düşer, sağlıklı gıda üretilir, tarım ilaçları ve gübre kullanımı kontrol altına alınır. Türkiye, dünyada en çok ürettiği fındık ve kayısıda kârı Avrupa firmalarına değil, Türk çiftçisine bırakmalıdır. Bir çivi bir vatanı kurtarır. Devlet köye dönmeli, tarımda üreticiyle birlikte olmalı. Bu şekilde köylerde huzur gelir, üretim artar ve Türkiye tarımda kalkınır. Ayrıca kooperatif üreticimizin sel, afet, don, dolu vb. tüm afet kaynaklı gelir kayıplarını ödeyecektir” diyerek açıklamasını tamamladı.