2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemeleri 16 Eylül’de sona erecek.

Çorum İl Müftülüğünden yapılan açıklamada 2025 yılı Hac başvuruları hakkında bilgiler verildi.

2024 yılı Haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple hacca gidemeyen (vazgeçme, erteleme vb.) vatandaşların kayıtlarının otomatik olarak güncellenmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, “Geçmiş yıllarda Hac kaydı bulunan tüm vatandaşlarımızın kura hakkının kaybolmaması için e-Devlet portalı üzerinden hac yenileme butonundan kaydını kendisi yenileyecek ve kayıt yenileyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. 16 Eylül 2024 tarihlerine kadar e-Devlet üzerinden kaydınızı yenilemeyi unutmayınız.

İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR

2025 yılında ilk defa Hacca gitmek üzere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız ise anlaşmalı bankalardaki hac kurumsal tahsilat hesabına 750 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra 16 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet portalı üzerinden Hac ön kayıt butonundan kendileri yapacaklardır. Detaylı bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığının https://hacumre.diyanet.gov.tr/ ve Çorum İl Müftülüğünün https://corum.diyanet.gov.tr/ web sitesi ile il ve ilçe müftülüklerimizden alınabilir” denildi.