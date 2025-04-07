DP Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada ‘boykot’a destek verdi.

“Ülkemin gençliği uyanıyor. Gençlerin ‘boykot’ çağrısına CHP ve halktan da destek gelince iktidar yangın yerine döndü” diyerek açıklamasına başlayan DP Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, “Neden mi? 23 yıldır koltuklarından kalkamayan sanki o koltuklar onlara baki imiş gibi yapışmışlardı. Türk gençliği sahneye çıkınca Atatürk’ün gençliğe hitabında dediği gibi “Ey Türk gençliği birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Vecizesinde de bahsedildiği gibi Türk istikbali ve Türk Cumhuriyeti tehlikeye düşmüş ve buna müdahale zaruri hale geldiğini gören gençlik ayak seslerini iktidara duyurmak için Türk halkını boykota çağırmış ve bunda da başarılı olmuştur. Gençliğin damarlarındaki asil kan fışkırmaya başlamıştır. Bunun neticesinde iktidar bakanı ve vekilleriyle birlikte sokağa düşmüş cebindeki son parasını esnafa harcamaya başlamıştır” ifadelerini kullandı. “Biz zannettik ki sokağa düşen iktidar mensupları esnafın, emeklinin yani Türk halkının geçim derdini görürüler halkın yaşam mücadelesini onlarda yaşar bir günde olsa diye düşündük ama adam cebindeki son parasını bastırma almak için harcayınca bunların ne kadar halktan uzak olduklarını tekrardan gördük” diyen DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Halk ekmeği ve içine katık almanın hesabında bunlar pastırma yemenin derdindeler. Halk o reyonların yanına varmayı bırak adını bile telaffuz edemiyor birde basının karşısına çıkıp haber yaptırıyorlar” dedi.