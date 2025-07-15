Çorum’un Üçtutlar Mahallesi, Emir Ahmet Sokak’ta doğan, yaşayan ve ikamet edenler yıllar sonra bir araya geldi.

Eski günleri yad etmek ve birlikte geçirdikleri hatıraları canlandırmak için düzenlenen buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

Osmanlı Kuyumculuk sahibi Rıdvan Dağlı tarafından bağ evinde organize edilen buluşma etkinliğinde bir araya gelen sokak sakinleri çocukluk günlerine döndüler.

Çocukluk yıllarında birlikte yaşadıkları anıları paylaşan sokak sakinleri uzun yıllar sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Rıdvan ve Elvan Dağlı kardeşler etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Gelenlerin ayaklarına sağlık, herkese bu kaynaşma günümüzde bulundukları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizleri çok memnun ettiniz” dediler.

Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaşı ise, “Osmanlı Kuyumculuk Sahibi Rıdvan Dağlı kardeşimizin sponsorluğunda Üçtutlar mahallesi Emir Ahmet Sokak’ta doğan yaşayan ve bir vesile ile başka mahallelerde ikamet edenleri bir araya getirdi. Büyük Abilerle kardeşlerin bir araya gelmesi duygu dolu anlara şahit olduk. Dünün çocukları bugün kentimizin İktisadi, Ticari, Siyasi Her kademeden İnsanları bir arada görmek bizlerin mutluluğuna damga vurdu. Her görüşten insanları eski mahalle arkadaşları bir araya getiren Osmanlı kuyumculuk sahiplerine mahallem adına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Buluşma programı yeniden başka programlarda yeniden bir araya gelme dilekleriyle yenilen yemek ve sonrasında okunan Kur’an tilavetiyle sona erdi.